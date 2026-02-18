Parco Nazionale Ferretti e Ferrari agli stracci

Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, ha scritto una lettera aperta per chiedere supporto alla candidatura di un suo collega, poiché il Comune di Ventasso copre il 34,75% del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. La richiesta arriva in un momento di incertezza sulla nomina del nuovo presidente, mentre le tensioni tra Ferretti e il rappresentante Ferrari si fanno sentire. Ferretti e la sua maggioranza sostengono che solo un candidato competente, proveniente dal loro territorio, possa garantire una gestione efficace dell’area protetta. La disputa tra i due esponenti si fa strada anche tra le comunità locali,

In questo momento di transizione per la nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, il sindaco del comune Ventasso Enrico Ferretti, unitamente alla maggioranza consiliare, chiede con lettera aperta alle istituzioni, ai rappresentanti politici e alle comunità dell'Appennino, il sostegno per la candidatura alla nomina del nuovo presidente del Parco di un cittadino competente del Comune Ventasso che da solo, rappresenta il 34,75% dell'intera superficie del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano: 9.073 ettari su 26.108 complessivi. Una superficie che supera quella di tutti gli otto Comuni toscani compresi nel territorio del Parco.