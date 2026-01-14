San Vincenzo | Perde il controllo del camion e finisce fuori strada | paura sull' Aurelia

Nella tarda giornata di ieri, martedì 13 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico. Un camion ha perso il controllo e si è schiantato fuori strada, creando disagi alla viabilità locale. L'evento ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Paura sull'Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico, dove un camion è finito fuori strada nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio. Stando alle prime testimonianze, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo senza riuscire a mantenerlo in carreggiata, terminando poi nei campi che.

