Il dolore di Palazzago il 18 febbraio sarà lutto cittadino per Francesco Mazzoleni

Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito sulla provinciale 175 mentre tornava da un allenamento. La sua morte ha sconvolto la comunità di Palazzago, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino il prossimo 18 febbraio. La famiglia e gli amici cercano ancora risposte su come si siano svolti i fatti e sulla causa dell’incidente.

LA TRAGEDIA. Francesco, 18 anni, corridore Under 23 di ciclismo, stava rientrando da un allenamento quando è stato investito lungo la provinciale 175. Il Comune di Palazzago ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 18 febbraio a seguito della tragedia che ha colpito il giovane concittadino Francesco Mazzoleni. La decisione intende esprimere «in modo tangibile e solenne» la partecipazione dell'intera comunità al dolore della famiglia. Francesco Mazzoleni, 18 anni compiuti l'8 marzo, di Gromlongo (frazione di Palazzago), quest'anno si sarebbe dovuto diplomare al «Leonardo da Vinci» di Bergamo, dove frequentava il liceo Scientifico.