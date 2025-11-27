Nella guerra tra Ilary Blasi e Totti interviene la mamma di lei | ecco cosa ha rivelato sull’ex genero

La vicenda giudiziaria tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a riempire pagine e pagine di cronaca, e a pochi giorni da una data chiave arriva una voce finora rimasta in disparte: quella della mamma della conduttrice. Un intervento che aggiunge un tassello inedito a una storia già complessa, che mescola rapporti familiari incrinati, ricordi personali e un’ indagine che potrebbe chiudersi – o aprirsi definitivamente – nelle prossime ore. Totti – Blasi: adesso parla la mamma di Ilary. Lunedì 1° dicembre il gip deciderà se archiviare o far proseguire l’indagine nata dalla denuncia di Ilary Blasi, legata al presunto episodio in cui la figlia più piccola, Isabel, sarebbe rimasta sola in casa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nella guerra tra Ilary Blasi e Totti interviene la mamma di lei: ecco cosa ha rivelato sull’ex genero

