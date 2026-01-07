Concerto al Teatro Massimo | Umberto Clerici dirige la Missa Solemnis di Beethoven
Giovedì 8 gennaio alle 20.30, al Teatro Massimo di Palermo, si terrà un concerto diretto da Umberto Clerici, con l’esecuzione della Missa Solemnis di Beethoven. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare una delle opere più significative del compositore tedesco, interpretata in un contesto di grande prestigio. La serata si svolgerà nella Sala Grande, offrendo un momento di musica classica di elevata qualità.
Il nuovo appuntamento sinfonico al Teatro Massimo di Palermo, giovedì 8 gennaio alle 20.30 in Sala Grande, vedrà l’esecuzione di una delle massime espressioni del genio di Ludwig van Beethoven: la Missa solemnis op. 123 per soli, coro e orchestra. L’imponente partitura sarà affidata alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
