Javier Bardem e Kate Hudson tornano a lavorare insieme in una commedia romantica intitolata ‘Hello & Paris’. La notizia si diffonde in queste ore, confermata da Variety America. I due attori si preparano a portare sul grande schermo una storia d’amore ambientata nella suggestiva Parigi. La pellicola promette di essere una delle uscite più attese della stagione.

È notizia di poche ore, come trapela da Variety America, che Javier Bardem sta per tornare, al fianco di Kate Hudson nella nuova commedia romantica Hello & Paris. Il film sarà sarà frutto della sceneggiatrice e regista Elizabeth Chomko e della produttrice di Brooklyn Finola Dwyer. Romanticismo nell’aria. Hello & Paris è presentato come una commedia romantica sulla scia di giganti del genere come Insonnia d’amore, Harry ti presento Sally e C’è posta per te. Dopo un primo incontro spinoso a Parigi, un architetto paesaggista fortemente indipendente e una scrittrice di bestseller in crisi iniziano un vivace scambio transatlantico di libri e ricette, solo per scoprire che l’unica cosa più difficile dell’essere soli potrebbe essere scegliere di non esserlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Javier Bardem e Kate Hudson in una nuova commedia romantica ‘Hello & Paris’

