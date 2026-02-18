Nuovo Concerto del Sabato al conservatorio con la sfida musicale tra chitarra e pianoforte

Sabato 21 febbraio alle 17, il Conservatorio Cantelli di Novara ospita un nuovo appuntamento del Concerto del Sabato, motivo per cui si svolge una sfida tra chitarra e pianoforte. L’evento mette a confronto due strumenti diversi, attirando appassionati di musica classica e moderna. La serata promette un repertorio vario e coinvolgente, con esibizioni che mettono in risalto le caratteristiche uniche di ogni strumento. I musicisti si preparano a offrire un confronto musicale emozionante e ricco di sorprese. La serata si preannuncia come un momento di grande interesse per il pubblico locale.

Sabato 21 febbraio, alle 17, arriva un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara. Due strumenti polifonici si contenderanno la scena del Fratelli Olivieri. Inizio con la chitarra di Leonardo Sammartino, per lui brani di tre compositori: I e III movimento della Sonata di Antonio José, Tre pezzi per chitarra di Carlos Chàvez, Elegia e Tarantella di Johann Kaspar Metz. Il pianoforte di Pietro Begni risponde con brani di quattro autorevoli autori: La soirée dans Grenade di Debussy, La Vega di Albeniz, Fantasia Baetica di de Falla e El Pelele di Granados. I mondi musicali proposti saranno narrati dalle 16.