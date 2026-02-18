Novellara le occupano la casa | proprietaria vive in una cantina

A Novellara, una donna ha preso in mano la sua casa, anche se avrebbe dovuto lasciarla nel luglio 2025. La proprietaria, che vive in una cantina vicino, si è trovata costretta a tornare nell’appartamento occupato senza preavviso. L’inquilina ha deciso di rimanere, sfruttando l’immobile senza autorizzazione. La situazione ha creato tensione tra le parti e sollevato preoccupazioni sul rispetto delle scadenze contrattuali. La vicenda si è svolta nel pieno centro del paese, coinvolgendo anche le forze dell’ordine.

L'inquilina dell'appartamento di sua proprietà, a Novellara, doveva andarsene nel mese di luglio del 2025 ma ha deciso di occupare abusivamente l'immobile. Così Julia Turcanu, 51enne moldava in Italia dal 2018, ora vive in una cantina. Nel 2023 la donna aveva comprato casa per viverci regolarmente, poi la proposta di un lavoro come badante 24 ore su 24 l'aveva spinta ad affittare l'appartamento a 500 euro al mese. Ora, oltre a non potere più entrare in casa, non riceve neanche più il canone d'affitto da parte della persona che ha occupato la sua casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Novellara: Donna costretta in cantina dopo sfratto bloccato, legale impantanato e bollette staccate dall’inquilina.A Novellara, in provincia di Reggio Emilia, una donna ha trascorso settimane in cantina dopo che lo sfratto era stato bloccato e il suo avvocato si era bloccato nelle pratiche legali, mentre le bollette sono state interrotte dall’inquilina.

Occupano una casa e la devastano. Emergenza in un alloggio Erp. L’assegnatario non può rientrareUn alloggio Erp assegnato è stato occupato abusivamente e danneggiato, impedendo all’assegnatario di rientrare.

