Occupano una casa e la devastano Emergenza in un alloggio Erp L’assegnatario non può rientrare

Un alloggio Erp assegnato è stato occupato abusivamente e danneggiato, impedendo all’assegnatario di rientrare. L’assenza temporanea per le festività natalizie ha favorito l’intrusione, trasformando l’appartamento in un luogo devastato. La situazione evidenzia le criticità legate alla gestione degli immobili pubblici e alla sicurezza degli occupanti.

Si era allontanato da casa e avrebbe dovuto rientrare per il periodo natalizio. Ma è bastato che l'appartamento rimanesse vuoto per qualche settimana perché venisse occupato abusivamente e vandalizzato. Lo hanno scoperto alcuni amici dell'uomo, rimasti in contatto con lui. Ora per l'uomo rientrare a casa è impossibile: quel che ne rimane è in pratica inutilizzabile. La porta dell'immobile, una casa gestita da Erp, l'ente di Edilizia Residenziale Pubblica e di proprietà di un Comune della bassa Lunigiana, era stato forzato e trasformato in una nuova dimora dagli occupanti abusivi. Sono stati proprio gli amici dell'uomo, accorsi per verificare la situazione, a constatare che vestiti, effetti personali e oggetti della sua vita quotidiana erano stati portati via o distrutti, mentre gli ambienti risultavano in condizioni definite "indescrivibili".