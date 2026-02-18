Novara | in via Oxilia arriva il Carnival rock party

Sabato 21 febbraio, in via Oxilia a Novara, si svolge il Carnival rock party, organizzato per festeggiare il Carnevale. La serata è promossa dal centro culturale Viaoxiliaquattro, che ha deciso di offrire un evento musicale dal ritmo energico. La festa vede protagonisti i gruppi Rama Swingin'Roll e Wild Stones, pronti a suonare dal vivo, seguiti dal dj set di Flavio Pavia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati di musica e divertimento in città.

