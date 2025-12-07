Ballando con le Stelle 2025 eliminati e ripescati nel caos della prima semifinale Mariotto confonde Nancy Brilli con Sabrina Ferilli

Roma, 6 dicembre 2025 - Puntata dei ripescaggi e contemporaneamente prima semifinale: quella di sabato 6 dicembre è stata una serata spartiacque per l’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle. E anche una puntata particolarmente caotica, dove ci sono stati anche scambi di persona e siparietti confusionari. Soprattutto durante la fase dei ripescaggi. Il talent show condotto ogni sabato in Prima serata su Raiuno da Milly Carlucci si avvia a grandi passi verso la finale che si svolgerà il 20 dicembre. Mancano quindi soltanto un paio di puntate alla conclusione di questa stagione del programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballando con le Stelle 2025, eliminati e ripescati nel caos della prima semifinale. Mariotto confonde Nancy Brilli con Sabrina Ferilli

