Notebooklm app aggiunge personalizzazione di slide e infografiche

La app NotebookLM si aggiorna, portando nuove funzioni di personalizzazione di slide e infografiche. Ora gli utenti possono modificare facilmente i contenuti anche da mobile, con strumenti più avanzati che prima erano disponibili solo sul sito web. L’obiettivo è rendere più semplice creare presentazioni direttamente dal cellulare.

NotebookLM prosegue nell'evoluzione della versione mobile offrendo capacità avanzate che si allineano a quelle disponibili sul sito web. Le nuove possibilità di creazione e personalizzazione permettono di modellare contenuti visivi e presentazioni direttamente dal dispositivo, potenziando l'uso di NotebookLM in mobilità e ottimizzando i flussi di lavoro legati all'informazione. notebooklm mobile: personalizzazione di infographic e slide deck. Nel pannello Studio compaiono ora nuove icone a forma di matita accanto a Infographic e Slide Deck, segnalando l'apertura di una gamma di opzioni avanzate rispetto al comportamento di default.

