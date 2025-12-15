Novara Giuseppe Patti è il nuovo presidente della Società italiana di Cardiologia
A Novara, il professor Giuseppe Patti è stato nominato nuovo presidente della Società italiana di cardiologia, un riconoscimento di grande prestigio per l'azienda ospedaliero universitaria locale. La nomina sottolinea l'eccellenza nel campo cardiologico e valorizza il ruolo di Novara come centro di eccellenza in ambito medico-scientifico.
Nuovo riconoscimento prestigioso per l'azienda ospedaliero universiaria novarese. Il professor Giuseppe Patti è infatit il nuovo presidente della Società italiana di cardiologia.L'elezione è avvenuta nell'ambito del Congresso nazionale della Sic, tenutosi a Roma dal 4 al 7 dicembre scorsi. Patti. Novaratoday.it
