Niente scarcerazione Benko resta in galera

René Benko, coinvolto nel fallimento del gruppo Signa, rimane in carcere perché la Corte d’appello di Vienna ha respinto la richiesta di libertà condizionale presentata dalla sua difesa. La decisione è arrivata dopo quasi un anno di detenzione, iniziata il 23 gennaio dello scorso anno, e si basa sulla preoccupazione delle autorità per il rischio di fuga e la complessità dell’indagine.

Renè Benko resta dietro le sbarre. La Corte d'appello di Vienna ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa dell'ex magnate, in custodia dal 23 gennaio dell'anno scorso per il crack del gruppo Signa di cui era a capo. I giudici hanno ritenuto che Benko sia "fortemente sospettato di avere commesso reati tra cui frode aggravata, appropriazione indebita, falsificazione di prove". Per il legale di Benko, Norbert Wess, si tratta di una "decisione incomprensibile. Analizzeremo la decisione e decideremo se presentare o meno un ulteriore ricorso alla Corte suprema per violazione dei diritti fondamentali".