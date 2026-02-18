Niente scarcerazione Benko resta in galera

René Benko continuerà a essere in carcere dopo che la Corte d’appello di Vienna ha negato la richiesta di scarcerazione. La decisione arriva in seguito alla sua detenzione dal 23 gennaio dello scorso anno, legata al fallimento del gruppo Signa, di cui era il principale responsabile. La corte ha ritenuto che ci siano ancora rischi di fuga e di inquinamento delle prove, quindi ha deciso di mantenere la misura restrittiva. La vicenda si lega al fallimento di uno dei più grandi gruppi immobiliari europei.

Renè Benko resta dietro le sbarre. La Corte d'appello di Vienna ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa dell'ex magnate, in custodia dal 23 gennaio dell'anno scorso per il crack del gruppo Signa di cui era a capo. I giudici hanno ritenuto che Benko sia "fortemente sospettato di avere commesso reati tra cui frode aggravata, appropriazione indebita, falsificazione di prove". Per il legale di Benko, Norbert Wess, si tratta di una "decisione incomprensibile. Analizzeremo la decisione e decideremo se presentare o meno un ulteriore ricorso alla Corte suprema per violazione dei diritti fondamentali".