Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano | iniziate le riprese della tragedia intitolata La valanga

Netflix ha dato il via alle riprese del film “La valanga”, che ricostruisce la drammatica slavina di Rigopiano del 18 gennaio 2017. La produzione ha scelto di raccontare quella notte terribile, coinvolgendo attori e tecnici sul set allestito in una località vicino all’Abruzzo. La pellicola mira a ripercorrere i momenti più intensi della tragedia attraverso immagini realistiche e testimonianze ricostruite.

“La valanga” è il titolo del film che racconterà la tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017. La storia arriverà su Netflix, che ha annunciato il primo ciak. Le riprese sono dunque iniziate. Il cast è all’opera per narrare una dei capitoli più tristi d’Abruzzo. Nel cast ci sono Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli. Il film è diretto da Elisa Amoruso, scritto da Leonardo Fasoli e prodotto da Camfilm. Prossimamente arriverò solo su Netflix. La storia è, purtroppo, tristemente nota. È il 18 gennaio 2017, un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia inattesa: una valanga travolge l’hotel Rigopiano, nel cuore dell’Abruzzo, intrappolando 40 persone, tra ospiti e personale, sotto tonnellate di neve.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: La valanga: arriva su Netflix un film sulla tragedia di Rigopiano

Leggi anche: Ciak, si gira: iniziate a Villagrazia di Palermo le riprese di "Capelli"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.