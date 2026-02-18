Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano | iniziate le riprese della tragedia intitolata La valanga
Netflix ha dato il via alle riprese del film “La valanga”, che ricostruisce la drammatica slavina di Rigopiano del 18 gennaio 2017. La produzione ha scelto di raccontare quella notte terribile, coinvolgendo attori e tecnici sul set allestito in una località vicino all’Abruzzo. La pellicola mira a ripercorrere i momenti più intensi della tragedia attraverso immagini realistiche e testimonianze ricostruite.
“La valanga” è il titolo del film che racconterà la tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017. La storia arriverà su Netflix, che ha annunciato il primo ciak. Le riprese sono dunque iniziate. Il cast è all’opera per narrare una dei capitoli più tristi d’Abruzzo. Nel cast ci sono Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli. Il film è diretto da Elisa Amoruso, scritto da Leonardo Fasoli e prodotto da Camfilm. Prossimamente arriverò solo su Netflix. La storia è, purtroppo, tristemente nota. È il 18 gennaio 2017, un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia inattesa: una valanga travolge l’hotel Rigopiano, nel cuore dell’Abruzzo, intrappolando 40 persone, tra ospiti e personale, sotto tonnellate di neve.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: La valanga: arriva su Netflix un film sulla tragedia di Rigopiano
Leggi anche: Ciak, si gira: iniziate a Villagrazia di Palermo le riprese di "Capelli"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: One Piece 2: Netflix annuncia il tour mondiale per i fan con tappa anche in Italia; One Piece, Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a Milano; ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione live action arriva su Netflix nel 2026; Scooby-Doo serie Netflix: Mckenna Grace sarà Daphne.
Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano: iniziate le riprese della tragedia intitolata La valangaLa storia è, purtroppo, tristemente nota. È il 18 gennaio 2017, un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia inattesa: una valanga travolge l’hotel Rigopia ... ilpescara.it
Netflix annuncia il ritorno di ONE PIECE: la Rotta Maggiore - Il trailerIl fenomeno globale di ONE PIECE si prepara a tornare su Netflix con l'attesissimo capitolo dedicato alla Rotta Maggiore. Dopo un debutto nel 2023 che ha visto la serie dominare le classifiche in ... adnkronos.com
Netflix annuncia il ritorno della serie live-action di One Piece con la seconda stagione, intitolata "Verso la Rotta Maggiore", in arrivo l'10 marzo 2026. La piattaforma ha pubblicato trailer e poster ufficiali, confermando otto nuovi episodi che porteranno Luffy e i P facebook
Netflix annuncia BTS The Comeback live, un concerto che sarà trasmesso in diretta alle 12:00 (ora italiana) del 21 marzo. Il documentario BTS: il ritorno sarà invece sulla piattaforma dal 27 marzo. x.com