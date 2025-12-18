Ciak si gira | iniziate a Villagrazia di Palermo le riprese di Capelli
Sono iniziate a Villagrazia di Palermo le riprese di “Capelli”, il film breve diretto da Fabrizio Falco con la direzione della fotografia di Daniele Ciprì. L’aspetto straordinario di questa produzione risiede nella composizione del set: l’intera troupe è formata dagli studenti della scuola di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
