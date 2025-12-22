La rete dei Musei civici di Ferrara si prepara ad accogliere i visitatori anche nel periodo natalizio e di inizio anno. Tutti gli spazi espositivi del Comune di Ferrara, Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Casa Ariosto, Spazio Antonioni, Museo della Cattedrale, Palazzina Marfisa d'Este e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - I Musei civici si preparano ad accogliere i visitatori durante le feste

Leggi anche: Dopo la guerra, la speranza: le famiglie salentine si preparano ad accogliere i bambini dell’Ucraina

Leggi anche: Effetto Olimpiadi, gli aeroporti di Milano si preparano ad accogliere fino al 450% di viaggiatori in più

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amico Museo 2025: ecco il programma delle iniziative nei musei civici di San Giovanni Valdarno dal 16 al 31 maggio - Arezzo, 14 maggio 2025 – Amico Museo 2025: ecco il programma delle iniziative nei musei civici di San Giovanni Valdarno dal 16 al 31 maggio In occasione di Amico Museo, il Museo delle Terre Nuove e ... lanazione.it

“Musei in valigia”: a Natale i Musei Civici di Firenze vanno in trasferta - E pensato per raggiungere soggetti fragili, gli anziani e le persone affette da demenza senile e Alzheimer ... intoscana.it