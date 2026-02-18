MyPlant & Garden 2026 Baraldi Ibe-Cnr | Apprezzo che dia attenzione anche a scienza e ricerca

Il ricercatore Baraldi, dell'Ibe-Cnr, spiega che la fiera MyPlant & Garden 2026 rappresenta un momento importante per lui. Ha partecipato più volte, portando piante e attrezzature innovative. Questa edizione si distingue per l’attenzione dedicata anche alla scienza e alla ricerca, aspetti che Baraldi apprezza molto. La presenza di progetti e studi sul campo dimostra come l’evento favorisca il confronto tra teoria e applicazione pratica. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “MyPlant & Garden, per me, è sempre un appuntamento molto importante. Non è la prima volta che partecipo e oltre ad esibire molte piante e macchinari utili in questo settore, c'è sempre stata anche una grande attenzione per la ricerca, per i risultati e per l'applicazione delle piante nella realtà. Pertanto, come ricercatrice, trovo molto interessante questo parterre MyPlant & Garden perché dà anche la possibilità di approfondire discorsi scientifici”. Sono le parole di Rita Baraldi, Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibe-Cnr), alla decima edizione di ‘MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

