MyPlant & Garden 2026 Baraldi Ibe-Cnr | Apprezzo che dia attenzione anche a scienza e ricerca
Il ricercatore Baraldi, dell'Ibe-Cnr, spiega che la fiera MyPlant & Garden 2026 rappresenta un momento importante per lui. Ha partecipato più volte, portando piante e attrezzature innovative. Questa edizione si distingue per l’attenzione dedicata anche alla scienza e alla ricerca, aspetti che Baraldi apprezza molto. La presenza di progetti e studi sul campo dimostra come l’evento favorisca il confronto tra teoria e applicazione pratica. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore.
Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “MyPlant & Garden, per me, è sempre un appuntamento molto importante. Non è la prima volta che partecipo e oltre ad esibire molte piante e macchinari utili in questo settore, c'è sempre stata anche una grande attenzione per la ricerca, per i risultati e per l'applicazione delle piante nella realtà. Pertanto, come ricercatrice, trovo molto interessante questo parterre MyPlant & Garden perché dà anche la possibilità di approfondire discorsi scientifici”. Sono le parole di Rita Baraldi, Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibe-Cnr), alla decima edizione di ‘MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it
MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): "Evento di punta italiano che il Paese mostra al mondo"MyPlant & Garden 2026 si terrà a Milano, confermando la sua importanza come principale esposizione italiana nel settore del verde.
Myplant&Garden, X edizione dal 18 al 20 febbraio 2026 a Fiera Milano RhoMyplant&Garden, giunta alla X edizione, si svolgerà dal 18 al 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): Evento di punta italiano che il Paese mostra al mondo(Adnkronos) - MyPlant & Garden è l’evento di punta che abbiamo in Italia e rappresenta in modo eccellente tutto ciò che l'Italia ha da mostrare ... vicenzareport.it
MyPlant & Garden 2026, Forbici (Assofloro): Portiamo temi e contenuti di grande valoreMilano, 18 feb. (Adnkronos) - MyPlant & Garden è una fiera per noi molto importante dove, oltre a promuovere e valorizzare il nostro ... notizie.tiscali.it
Arriva da una ricerca internazionale, coordinata dal Cnr-Ibe, che ha analizzato 314 serie di anelli di accrescimento di 284 violini autentici di Antonio Stradivari facebook