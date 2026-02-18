MyPlant & Garden 2026 Capitanio Aiph | Evento di punta italiano che il Paese mostra al mondo

MyPlant & Garden 2026 si terrà a Milano, confermando la sua importanza come principale esposizione italiana nel settore del verde. Organizzato da Aiph, l’evento attira espositori e visitatori da tutta Europa, desiderosi di scoprire le novità del settore. Durante l’edizione, si presenteranno nuove tecniche di coltivazione, design innovativi e prodotti sostenibili. Capitanio, rappresentante di Aiph, sottolinea come questa fiera rifletta la qualità e la creatività italiane nel mondo del giardinaggio. La manifestazione si prepara a mostrare le eccellenze del settore.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - MyPlant & Garden è “l'evento di punta che abbiamo in Italia e rappresenta in modo eccellente tutto ciò che l'Italia ha da mostrare all'Europa e al mondo intero riguardo la produzione del verde, gli accessori, il progetto e tutta la filiera nel suo complesso. E qui, in questa occasione, nel momento e nel posto giusto la rappresentiamo e la mostriamo a tutto il mondo”. E' quanto dichiarato da Leonardo Capitanio, Presidente di AIPH International Association of Horticultural Producers, intervenuto al convegno ‘Un verde per il benessere. Il cammino verso la Wellness City', nell'ambito di ‘MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, giunto alla sua decima edizione, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

