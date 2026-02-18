Musulmani monfalconesi senza più moschee | pregheranno negli spazi della Chiesa

A Monfalcone, la chiusura di tre moschee ha lasciato i musulmani senza spazi dedicati alla preghiera. La decisione, motivata dalla mancanza di autorizzazioni edilizie, ha costretto molti fedeli a cercare alternative. Ora, alcune preghiere si svolgono negli ambienti di una chiesa locale, dove sono stati concessi temporaneamente degli spazi. La comunità musulmana si trova così a dover adattarsi a questa situazione imprevista, cercando di mantenere la propria pratica religiosa nonostante le difficoltà. La questione riguarda anche le autorità, che devono intervenire per trovare una soluzione stabile.

Dopo la dibattuta chiusura di tre moschee che non disponevano della destinazione d'uso per luogo di culto, la comunità musulmana di Monfalcone si è ritrovata scevra di un luogo in cui pregare. Questo, almeno, fino ad oggi. Come rende noto Il Piccolo, infatti, due membri del clero locale, d'accordo con il vescovo di Gorizia, hanno messo a disposizione gli spazi che hanno in gestione in occasione del Ramadan. Si tratta delle Stalle rosse del vicino comune di Staranzano, messe a disposizione dei fedeli islamici da monsignor Paolo Zuttion, e dell'oratorio di San Michele, concesso da don Flavio Zanetti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

