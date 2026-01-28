Creare un angolo lettura in casa non è difficile, anche se gli spazi sono limitati. Basta scegliere i mobili giusti, come sedute comode e piccoli tavolini, e curare i dettagli. Con pochi accorgimenti, una nicchia può trasformarsi in un angolo accogliente dove rilassarsi con un libro. Ecco dieci idee pratiche per adattare l’arredamento a spazi ridotti, senza rinunciare al comfort.

Si parte dalla ricerca dello spazio: pochi metri che, però, possano trasmettere calma, magari vicino a una finestra così da avere luce naturale durante il giorno, la migliore per la lettura. In questo modo, una nicchia casalinga, anche inutilizzata, può diventare un perfetto rifugio letterario, nuovo e affascinante. Un angolo lettura è anche un esercizio di equilibrio tra funzionalità ed emozioni: deve rispecchiare il proprio modo di stare al mondo, le proprie preferenze e la propria identità: minimalista e puro, se si ama la concentrazione assoluta, oppure eclettico e colorato, per chi intende leggere viaggiando e attraversando mondi nuovi con la mente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arredare un angolo lettura, 10 spunti per crearlo anche negli spazi più piccoli

