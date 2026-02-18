Montaruli FdI | Fermo della Sea Watch ci costerà 76mila euro ennesima sentenza ideologica – Il video

Montaruli di Fratelli d’Italia ha spiegato che il fermo della nave Sea Watch, deciso da un tribunale, comporterà un costo di 76 mila euro per le finanze pubbliche. La sentenza, definita da lei come ideologica, blocca le operazioni della nave e provoca spese impreviste per il noleggio e la gestione dell’imbarcazione. La Ong rimane bloccata nel porto, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. La decisione ha già sollevato polemiche tra i sostenitori delle politiche sull’immigrazione. La vicenda resta al centro del dibattito politico.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Il fermo della Ong Sea Watch costerà agli italiani 76mila euro. E' l'ennesima sentenza ideologica. Un altro motivo per separare le carriere per dividere politica da magistratura" così la deputato di FdI Augusta Montaruli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Il tribunale civile di Palermo ha condannato l'Italia a pagare 76mila euro a Sea Watch 3, perché ha fermato illegalmente la nave nel 2019.