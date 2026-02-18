Molise protagonista ad Affari Tuoi | Benedetta sfiora la vittoria e accende il dibattito sulle fragilità regionali

Benedetta, giovane mamma molisana, ha quasi vinto a “Affari Tuoi” ieri sera, portando il Molise sotto i riflettori. La sua partecipazione ha acceso il dibattito sulle difficoltà di questa regione, spesso considerata fragile economicamente e socialmente. La sua storia e il rischio di perdere la vittoria hanno diviso il pubblico tra speranza e realismo. La puntata ha mostrato come la fortuna possa dipendere da dettagli piccoli ma determinanti. La vicenda di Benedetta ha acceso discussioni sul futuro del territorio molisano.

Il Molise a un Passo dalla Fortuna: Benedetta e la Sfortuna di "Affari Tuoi". Vinchiaturo (CB), 18 febbraio 2026 – Benedetta, una giovane mamma molisana, ha sfiorato la vittoria a "Affari Tuoi" ieri sera, portando il Molise al centro dell'attenzione nazionale. La sua partecipazione, pur conclusasi con una sconfitta, ha acceso un dibattito sulle fragilità regionali e sulla necessità di maggiore visibilità per le aree interne del Paese. Una Regione in Vetrina. La presenza di Benedetta, accompagnata dal marito Maurizio, nel celebre game show condotto da Stefano De Martino, ha rappresentato un'occasione rara per il Molise, una regione spesso lontana dai riflettori mediatici.