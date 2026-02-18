Milleproroghe dal bonus lavoro al fisco | le novità in arrivo

Il governo ha deciso di prorogare alcune scadenze chiave, tra cui il bonus lavoro e le agevolazioni fiscali, per evitare interruzioni improvvise. La causa è la necessità di garantire continuità alle imprese edili e alle famiglie che usufruiscono di queste agevolazioni. La misura prevede nuovi slittamenti delle scadenze, con un focus particolare sulle pratiche fiscali e sugli incentivi per le ristrutturazioni. La legge, che deve essere approvata entro il primo marzo, contiene anche altre novità in materia di lavoro e edilizia.

(Adnkronos) – Edilizia, fisco e lavoro: è rush sul decreto Milleproroghe da convertire in legge entro il primo marzo. Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera continuano l'esame degli emendamenti per l'approdo del dl in Aula a Montecitorio venerdì mattina e il voto (di fiducia) lunedì. Il provvedimento passerà poi al Senato per il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina".🔗 Leggi su Webmagazine24.it Manovra, stretta sulle pensioni: tempi più lunghi fino a 6 mesi. Giovani, novità sul Tfr | Fisco, imprese: le novità. Bonus investimentiLa nuova manovra introduce importanti modifiche alle pensioni, con tempi di attesa più lunghi fino a sei mesi e novità per i giovani sul TFR. Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto MilleprorogheIl governo ha deciso di eliminare dal decreto Milleproroghe il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne, due strumenti che incentivano l'assunzione di queste categorie.