Milano-Sanremo 2026 le squadre al via

Il nome di Van der Poel compare spesso tra i favoriti alla Milano-Sanremo 2026, gara che si svolgerà sabato 21 marzo. La sua vittoria dello scorso anno ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di ciclismo, che ora si chiedono se riuscirà a ripetersi. Le squadre si preparano con intensità, puntando a conquistare questa classica di primavera. La corsa si annuncia ancora più combattuta, con molti atleti pronti a sfidarsi per il successo. La sfida è aperta e il pubblico attende con trepidazione l’evento.

Come sempre la corsa attraverserà anche il territorio della città metropolitana, con relativi divieti e modifiche alla viabilità. Appuntamento sabato 21 marzo Riuscirà Van der Poel a bissare il successo dello scorso anno, portando così a tre i suoi successi? Lo sapremo sabato 21 marzo quando si correrà la classicissima di primavera del ciclismo, la Milano-Sanremo. L'olandese ha di recente compiuto 31 anni e, insieme a Pogacar, parte ancora una volta da favorito. Nel 2025 è stato il nipote di Poulidor a tagliare per primo il traguardo, così come avvenne nel 2023. Nel mezzo il successo del suo compagno di squadra Philipsen.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo: ecco le wild-card e le 25 squadre partecipantiRcs Sport ha annunciato le squadre che prenderanno parte a tre delle gare più attese di inizio stagione.

Milano-Sanremo 2025

