Milano-Cortina il programma di oggi mercoledì 18 febbraio

Milano-Cortina, il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio, si è arricchito di numerosi eventi sportivi. Alle 9:05, le squadre di curling donne si sfidano nelle partite di preliminare tra Cina e Danimarca, Svezia e Corea del Sud, e tra Stati Uniti e Regno Unito. Più tardi, alle 9:45, si svolge la semifinale dello sci di fondo a squadre femminile, seguita alle 10:00 dalla gara di slalom speciale femminile. Alle 10:15, prende il via la semifinale di sprint a squadre maschile, mentre alle 11:30

Roma, 18 feb. (askanews) – Questo il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina: 09:05 Curling Donne, Preliminari Cina – Danimarca Svezia – Corea del Sud Stati Uniti – Regno Unito 09:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), 1ª Semifinale Sprint a squadre (Donne), 2ª Semifinale 10:00 Sci alpino Slalom (Donne), Gare da medaglie 10:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), 1ª Semifinale Sprint a squadre (Uomini), 2ª Semifinale 11:30 Sci freestyle Salti (Donne), 1ª Finale 11:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), Finale 12:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale