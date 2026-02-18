Milano Cortina Casper cade durante Italia-Usa di curling Cos’è successo alle Olimpiadi

Durante la partita Italia-Usa di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Casper è scivolato e è caduto sul ghiaccio. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori online, grazie anche alla sua reazione spontanea. La scena è diventata subito virale sui social network, dove molti hanno condiviso il momento divertente. Casper si è rialzato rapidamente, senza riportare ferite gravi. La sua caduta ha portato un sorriso tra gli atleti e il pubblico presente alla competizione.

