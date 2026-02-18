Milano Cortina nella gara di sci di fondo spunta un lupo Cos’è successo alle Olimpiadi

Durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un cane lupo cecoslovacco ha corso sulla pista e ha attraversato il traguardo con le atlete. La presenza inattesa di questo animale ha attirato l’attenzione di spettatori e atleti, che si sono stupiti nel vedere un cane così vicino alla competizione ufficiale. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno, quando il cane ha attraversato senza paura, creando scompiglio tra i partecipanti. La scena ha suscitato molte reazioni tra il pubblico presente alle Olimpiadi di Milano Cortina.

