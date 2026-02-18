L'Under 18 del Milan ha ottenuto una vittoria importante contro il Cagliari, grazie a un punteggio di 3-0. La squadra rossonera ha mostrato miglioramenti nelle ultime settimane, conquistando il terzo risultato utile di fila. Questa serie positiva deriva dall’impegno dei giovani e dalla crescita tecnica che si nota sul campo. La vittoria rafforza la posizione in classifica e dà fiducia ai ragazzi per le prossime sfide. I giovani promettono di continuare a lavorare sodo per migliorare ancora.

Non solo per i più grandi, è un momento positivo anche per giovani rossoneri. L'Under 18 del club è tornata a vincere nel weekend contro il Cagliari, offrendo diversi spunti incoraggianti al proprio allenatore Marco Visconti. (fonte acmilan.com) - L'Under 18 rossonera prosegue il proprio percorso di crescita con il 3-0 interno contro il Cagliari, terzo risultato utile consecutivo dopo due pareggi. La squadra di Mister Visconti sale a 28 punti e occupa il 10° posto, in una stagione fatta di alti e bassi ma anche di segnali incoraggianti sul piano del gioco e della maturità. L'identità è chiara: valorizzare il talento e continuare la formazione dei ragazzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Under 18, terzo risultato utile consecutivo e vittoria ritrovata: i giovani rossoneri crescono

