Serie C | Forlì pareggio a Guidonia e prosegue l’ottima fase | terzo risultato utile consecutivo per i romagnoli

Il Forlì ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Guidonia Montecelio, un risultato che conferma la buona forma della squadra dopo tre partite senza sconfitte. La partita si è svolta sabato pomeriggio in un campo difficile, dove i romagnoli sono riusciti a recuperare due volte lo svantaggio, dimostrando carattere e determinazione.

Forlì, Pareggio Prezioso in Trasferta: Terzo Risultato Utile Consecutivo in Serie C. Il Forlì ha conquistato un pareggio per 2-2 sul campo del Guidonia Montecelio, un risultato che prosegue la positiva tendenza della squadra nel campionato di Serie C, girone B. La partita, disputata domenica 15 febbraio 2026, è stata caratterizzata da un andamento vibrante e da un'intensa battaglia sul campo, con i romagnoli capaci di rispondere colpo su colpo ai padroni di casa. Un Inizio Promettente e la Reazione del Guidonia. L'inizio della partita ha visto il Forlì prendere subito il controllo delle operazioni.