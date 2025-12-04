Prima pagina Tuttosport | Lazio-Milan ecco Jashari Max lo prova alla Modric
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Tuttosport titola: "Lazio-Milan, ecco Jashari: Max lo prova alla Modric" - Questa mattina Tuttosport titola così in prima pagina: "Lazio- milannews.it scrive
Tuttosport in prima pagina: "Milan, primato con rissa" - Dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter, il Milan replica lo stesso risultato contro la Lazio di Maurizio Sarri in uno dei big match della 13esima giornata di Serie A. Da milannews.it
Pagina 1 | L'allucinante finale di Milan-Lazio e il parere di Rocchi a Open Var. Poi però a Bologna... - Il capo degli arbitri in tv a spiegare come sia stato tutto sbagliato a San Siro. Come scrive tuttosport.com
Pagina 2 | “È un predestinato”, Sarri indica il nome. Poi ricorda la prima con Allegri: “Spettacolo pietoso” - Il tecnico si è raccontato in una lunga intervista: "Questi ultimi trascorsi sono stati i cinque mesi più difficili della mia carriera, ma anche i più divertenti". Secondo tuttosport.com
Llorente esclusivo a Tuttosport, che titola in prima pagina: "Juve, vinci e svolti" - "Juve, vinci e svolti": parole di Fernando Llorente, riportate in prima pagina da Tuttosport questa mattina. Riporta tuttomercatoweb.com