La Cina perde le staffe su Panama Ma non è una mossa saggia

La Cina si infuria per la decisione della Corte suprema di Panama, che ha messo in discussione le concessioni di Ck Hutchinson sui porti di Cristobal e Balboa, situati alla fine dell’istmo. La reazione è forte, e il governo cinese ha chiesto chiarimenti ufficiali, temendo ripercussioni sui propri investimenti. La disputa riguarda i diritti di gestione di due punti strategici, fondamentali per il traffico marittimo globale.

Alla Cina non deve essere andata proprio giù la decisione della Corte suprema panamense che, de facto, ha messo in discussione le concessioni di Ck Hutchinson sui due scali, Cristobal e Balboa, posti agli estremi dell’infrastruttura marittima più importante del mondo, insieme a Suez. Secondo i giudici, come raccontato da questo giornale, la presenza della Cina su un asset così strategico non fa l’interesse del piccolo Paese centro-americano. E allora, il ruolo del colosso cinese che ad oggi detiene permessi, concessioni e dunque controllo del Canale, deve essere ridimensionato. Tutto figlio della partita industriale in atto per il controllo del Canale che collega Oceano Pacifico e Atlantico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cina perde le staffe su Panama. Ma non è una mossa saggia Perché l’assist dei giudici a Trump su Panama manda la Cina su tutte le furie La Corte Suprema ha appena deciso di aiutare Donald Trump in un caso legato al canale di Panama. Stefania Orlando, il furto in casa era tutta una bugia? Lei perde le staffe e pubblica un video sui social Recenti eventi hanno portato Stefania Orlando a condividere sui social un aggiornamento riguardo a un presunto furto in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'inflazione di gennaio in Cina perde lo slancio a +0,2%; Cina sotto stress, la paura per l’AI dilaga in Asia dopo aver abbattuto logistica e immobiliare a Wall Street; L'inflazione di gennaio in Cina perde lo slancio a +0,2%; Dai piatti alle tazze: cosa c’è dietro ai nuovi dazi anti Cina dell’Ue. L’ondata di vendite che ha attraversato Wall Street a causa dei nuovi tool di AI dilaga in Asia e il bitcoin perde il recente recupero. In Cina immobiliare ancora in tensione - facebook.com facebook Scontro Cina-Usa sui test atomici, mentre Trump perde consenso x.com