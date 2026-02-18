MILAN-COMO | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Il match tra Milan e Como si è concluso con un risultato sorprendente, a causa di alcune scelte tattiche sbagliate dei rossoneri. La squadra di Pioli ha mostrato fragilità difensive, permettendo agli ospiti di segnare due gol nel primo tempo. Nel secondo tempo, il Milan ha cercato di reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio. I tifosi rossoneri si sono arrabbiati per le troppe occasioni sprecate, mentre il Como ha conquistato un risultato importante in trasferta. La partita si è chiusa con un risultato che lascia molte domande.

È finita Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i lariani di Cesc Fàbregas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - MILAN-COMO: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News COMO-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A NewsSi è concluso il recupero della 16ª giornata della Serie A 2025-2026 tra Como e Milan. MILAN-LECCE: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A NewsAl termine della sfida tra Milan e Lecce, analizziamo le prestazioni dei rossoneri. Chi ha fatto il miglior mercato in Serie A Come cambiano le squadre | La Tripletta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le ultime su Milan-Como: Leao non è al top, Pulisic gioca?; Como, Fàbregas: Nico Paz non fa più la differenza? Voi dite che va al Real! Alli, Diao…; Serie A, domani sera il Como 1907 di scena a San Siro per il recupero della sfida col Milan. Le parole di mister Fabregas alla vigilia della gara; News - lariosport.it. Milan – Como 1-1 cronaca e highlights: si allontana il sogno Scudetto! – VIDEOIl Milan stecca una gara ‘must win’ contro il Como e l’Inter rimane lontana: l’errore fatale di Maignan concede il gol del vantaggio a Nico Paz, poi Butez restituisce il favore a Rafael Leao; qui trov ... generationsport.it Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1MILANO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Al gol di Nico Paz nel primo ... iltempo.it Milannews.it. . Verheyen a MN: "Credo in Jashari, è un top. L'importante pero è che non si butti giù. Tresoldi al Milan Non è ancora pronto" (Intervista di Alessandro Schiavone) facebook