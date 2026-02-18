Milan-Como streaming gratis | ecco la diretta live

Il match tra Milan e Como si gioca questa sera a San Siro, mercoledì 18 febbraio 2026, a causa di un rinvio precedente. I rossoneri vogliono ottenere tre punti fondamentali per risalire in classifica, mentre i lombardi cercano una vittoria per avvicinarsi alle zone alte. La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. I tifosi potranno seguire la partita in diretta streaming gratis, senza dover pagare un abbonamento. L’incontro inizia alle 20:45.

Il palcoscenico di San Siro si illumina stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, per il cruciale recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como. Non è solo una questione di campanile, ma un crocevia fondamentale per le ambizioni di vertice della compagine rossonera, attualmente a 53 punti e decisa a ridurre a cinque le lunghezze di distacco dall’Inter capolista. Il Diavolo arriva all’appuntamento forte di una striscia di 23 risultati utili consecutivi, un record che insegue le leggendarie stagioni degli anni ’50 e ’90. Di fronte, però, c’è un Como che non riveste più i panni della matricola: i lariani, guidati dal carisma di Cesc Fàbregas, occupano stabilmente il settimo posto con 41 punti e vantano una curiosa statistica di tre successi esterni consecutivi ottenuti tutti con il medesimo punteggio di 3-0. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

COMO vs MILAN - Serie A - Recupero Giornata 16 - 20:45

