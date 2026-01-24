Como-Torino streaming gratis | vedila in diretta live

Il 22° turno di Serie A si apre con la sfida tra Como e Torino, in programma allo stadio Sinigaglia. La partita è disponibile in streaming gratuito e in diretta live, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. Un’occasione per assistere a una partita importante per entrambe le squadre, nel rispetto delle normative e delle modalità ufficiali di visione.

Il 22° turno di Serie A si apre anche con Como-Torino, sfida in programma allo stadio Sinigaglia e dal peso specifico non banale per entrambe. I lariani di Cesc Fàbregas arrivano dal successo contro la Lazio, mentre i granata di Marco Baroni sono reduci dalla sconfitta con la Roma e cercano riscatto immediato. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 24 gennaio alle ore 15, in una gara che mette in palio punti importanti per dare continuità al proprio cammino in campionato. Orario e canale tv di Como-Torino. La partita Como-Torino, valida per la 22ª giornata di Serie A 20252026, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Argomenti discussi: Diretta Como-Torino: formazioni, dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; Como-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Como-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Como-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Como e Torino è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Pronostico Como-Torino: basta un punto per frantumare il recordComo-Torino è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

#Como vs. #Torino line-ups are on the LIVEBLOG #ComoTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Direzione Como, domani si gioca #ComoTorino! - facebook.com facebook