Milan-Como Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Il derby tra Milan e Como si gioca mercoledì alle 20.45 al Meazza, ma molti tifosi si chiedono dove poter seguire la partita in streaming o in tv. La scelta tra Sky, Dazn o NOW può cambiare a seconda dell’abbonamento di ciascuno. L’arbitro Mariani, proveniente da Aprilia, sarà l’arbitro che dirigerà l’incontro, mentre sugli spalti si prevede una grande affluenza di pubblico.

Milan-Como è il recupero della ventiquattresima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Assistenti Tegoni e Bindoni. Quarto uomo Marcenaro. Al Var Gariglio, assistente Var Maresca. Il Diavolo lotta per restare agganciato con le unghie e con i denti al cammino quasi perfetto dell'Inter, e contro i lariani può contemplare soltanto i tre punti se vuole restare nella scia nerazzurra, tornando a -5. Per i rossoneri quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Sfida nella sfida: il risultatista Allegri contro il giochista Fabregas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

