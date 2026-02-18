Milan-Como Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv
Il derby tra Milan e Como si gioca mercoledì alle 20.45 al Meazza, ma molti tifosi si chiedono dove poter seguire la partita in streaming o in tv. La scelta tra Sky, Dazn o NOW può cambiare a seconda dell’abbonamento di ciascuno. L’arbitro Mariani, proveniente da Aprilia, sarà l’arbitro che dirigerà l’incontro, mentre sugli spalti si prevede una grande affluenza di pubblico.
Milan-Como è il recupero della ventiquattresima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Assistenti Tegoni e Bindoni. Quarto uomo Marcenaro. Al Var Gariglio, assistente Var Maresca. Il Diavolo lotta per restare agganciato con le unghie e con i denti al cammino quasi perfetto dell'Inter, e contro i lariani può contemplare soltanto i tre punti se vuole restare nella scia nerazzurra, tornando a -5. Per i rossoneri quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Sfida nella sfida: il risultatista Allegri contro il giochista Fabregas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan-Como: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streamingIl match tra Milan e Como, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro, si svolge a causa di un rinvio e si può seguire in diretta su DAZN o Sky.
Argomenti discussi: Milan-Como, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Como - Milan Serie A Enilive; Milan-Como: orario e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Milan-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Milan-Como: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Milan-Como in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 25^ giornata di Serie A.
Milan-Como, dove vedere oggi in TV e streaming il recupero di Serie A: orario e formazioniOggi si gioca a San Siro il recupero di campionato Milan-Como, con fischio di inizio alle 20:45. Allegri non avrà Rabiot, Fabregas Morata entrambi squalificati. Diretta TV e in streaming in esclusiva ...
