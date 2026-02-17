Il match tra Milan e Como, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro, si svolge a causa di un rinvio e si può seguire in diretta su DAZN o Sky. La partita, recuperata dalla 24ª giornata di Serie A 2025-2026, rappresenta una sfida importante per i rossoneri di Max Allegri, che vogliono migliorare la posizione in classifica. Chi vuole guardarla in tv o streaming deve decidere tra le due piattaforme, disponibili per abbonati.

Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, sarà trasmesso - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Domani sera alle 20:45, Bologna e Milan si sfidano allo stadio Dall'Ara per la 23^ giornata di Serie A.

Domani alle 20:45 la Pisa-Milan si gioca alla 'Cetilar Arena'.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.