Milan-Como | DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming
Il match tra Milan e Como, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro, si svolge a causa di un rinvio e si può seguire in diretta su DAZN o Sky. La partita, recuperata dalla 24ª giornata di Serie A 2025-2026, rappresenta una sfida importante per i rossoneri di Max Allegri, che vogliono migliorare la posizione in classifica. Chi vuole guardarla in tv o streaming deve decidere tra le due piattaforme, disponibili per abbonati.
Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, sarà trasmesso - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Domani sera alle 20:45, Bologna e Milan si sfidano allo stadio Dall'Ara per la 23^ giornata di Serie A.
Domani alle 20:45 la Pisa-Milan si gioca alla 'Cetilar Arena'.
Milan-Como, ballottaggio per sostituire RabiotMILAN-COMO, LA PROBABILE FORMAZIONE 16 Maignan 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic 24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi 18 Nkunku, 10 Leao A dip.: 1 Terracciano, 96 ...
Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all'Inter
Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all'Inter