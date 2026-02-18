milan como jashari e ricci nel centrocampo rossonero i lariani puntano su douvikas

Il Milan ha deciso di schierare Jashari e Ricci nel centrocampo per la partita contro il Como, che si giocherà questa sera alle 20. La scelta arriva dopo la vittoria dei rossoneri all’andata, quando il match si è concluso con un risultato di 3-1. I lombardi, invece, puntano su Douvikas per cercare di ottenere un risultato positivo.

A poche settimane dalla sfida del Sinigaglia vinta dai rossoneri per 3-1, questa sera alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN) Milan e Como si ritroveranno di fronte per il recupero della gara del 24° turno del campionato di Serie A, gara che – secondo le ipotesi circolate fino a pochi mesi fa – si sarebbe potuta persino disputare a Perth vista l'indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi invernali il 6 febbraio scorso. Il -8 in maturato dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus, mette non poca pressione sulle spalle dei rossoneri che devono giocoforza vincere per tenere aperto il discorso scudetto, ma il tecnico del Milan Massimiliano Allegri vuole che i suoi ragazzi restino concentrati solo su loro stessi senza badare troppo alla classifica: "È importante pensare solo a noi stessi perché stiamo entrando negli ultimi tre mesi che decidono la stagione, i posti in Champions e la Serie A.

