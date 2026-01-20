Il Milan si presenta con segnali positivi dal match contro il Lecce, evidenziando la crescita di Ardon Jashari, che si distingue per la sua gamba e visione di gioco, e l'importanza di Ricci a centrocampo. Questi elementi rappresentano un passo avanti per la squadra, offrendo nuove soluzioni e rafforzando il reparto mediano in vista delle prossime sfide.

Milan, contro il Lecce Massimiliano Allegri ha cambiato qualche pedina in campo specialmente a centrocampo. Riposo per Modric e Fofana, spazio a Jashari e a Ricci. Una prova molto importante per i due giocatori che sono di fatto il futuro del reparto rossonero. Partiamo dalla partita dell'ex Bruges. Ecco i voti dai maggiori quotidiani sportivi italiani. 6 da Tuttosport, 6 anche da Il Corriere dello Sport e 6,5 da La Gazzetta dello Sport. Voti un po' bassi vista la prestazione del centrocampista svizzero. E' vero Jashari non ha né segnato né servito un assist, ma ha giocato nettamente la sua partita migliore con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, finalmente il vero Jashari: gamba e visione. E con Ricci a centrocampo …

Leggi anche: Milan, finalmente Jashari: qualità e sostanza, positivo il test con la Lazio

Leggi anche: Diddi: “Milan, Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Origi, il vero regalo di Natale: il Milan risparmierà 1.8 milioni di euro; Milan-Lecce, le pagelle di CM: luce Jashari, Fullkrug goal da bomber vero. Falcone straordinario; Füllkrug sblocca il Milan: le prime pagine dei giornali; Capello elogia Nkunku: Finalmente vediamo un attaccante vero, sbloccato psicologicamente.

Ecco il vero Nkunku: tre gol in due partite e rilancio, ma con il Fenerbahce non è finitaNkunku si sta ritagliando finalmente uno spazio importante al Milan, ma la trattativa con il Fenerbahce è ancora in piedi ... milanlive.it

Il Milan vince 1-0 contro il Lecce con gol decisivo di Fullkrug nel finaleDettagli e retroscena esclusivi di Milan-Lecce: dal discorso motivazionale di Maignan all’influenza di Modric come vice-allenatore e le strategie di Allegri. Un’atmosfera di grande tensione e aspettat ... notiziemilan.it

#Milan, finalmente la punta: #Fullkrug decisivo con il Lecce con un gol da bomber #MilanLecce #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook

#Milan, finalmente la punta: #Fullkrug decisivo con il Lecce con un gol da bomber #MilanLecce #SempreMilan #SerieA x.com