Milan-Como di Serie A 1-1 | la riprende Leao! | LIVE News

L'incontro tra Milan e Como si è concluso 1-1, con Rafael Leao che ha segnato il gol del pareggio al 78°. La partita si è giocata alle 20:45 allo stadio di San Siro, nel recupero della 24ª giornata di Serie A 2025-2026. Il Milan ha spinto nel secondo tempo, ma il Como ha resistito e ha portato a casa un punto prezioso. I tifosi hanno assistito a un match combattuto fino all'ultimo istante. La squadra di casa cerca riscatto nella prossima partita.

La riprende Rafael Leao! Il portoghese riceve palla e, fuori dall'area, scavalca il portiere mandandola in rete Grandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como di Serie A 1-1: la riprende Leao! | LIVE News Cagliari-Milan di Serie A 0-1: Leao sblocca la partita! | LIVE NewsAlle ore 20:45, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, si disputa la partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Leggi anche: Milan-Lazio di Serie A 1-0: rossoneri in vantaggio con Leao! | LIVE News Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Milan-Como: Match Preview; Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A; Como - Milan Serie A Enilive. Milan-Como 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia LeaoLa diretta live di Milan-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Allegri e Fabregas ... corrieredellosport.it SERIE A | In campo Milan-Como, segui la DIRETTA #ANSA facebook #Milan- #Como, le formazioni ufficiali x.com