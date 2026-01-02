Cagliari-Milan di Serie A 0-1 | Leao sblocca la partita! | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, si disputa la partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Segui il LIVE con la cronaca testuale di questa sfida, in cui Leao ha aperto le marcature. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sull’incontro.

Cagliari-Milan 0-0 al 45’: poche occasioni ma i rossoblù tengono il campo - Nessun gol e non molte occasioni nel primo tempo di Cagliari- unionesarda.it

Serie A Cagliari-Milan 0-0 dopo i primi 45'. Rossoneri a caccia dei 3 punti per andare in vetta - 0 tra Cagliari e Milan Partenza decisa dei padroni di casa che al 2’ prova ad impensierire Maignan: Palestra ricev ... msn.com

Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com

Max Allegri firma la foto nel museo del Cagliari Prima della gara con i rossoblù il tecnico del Milan ha visitato la sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club - facebook.com facebook

