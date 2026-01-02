Cagliari-Milan di Serie A 0-1 | Leao sblocca la partita! | LIVE News
Alle ore 20:45, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, si disputa la partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Segui il LIVE con la cronaca testuale di questa sfida, in cui Leao ha aperto le marcature. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sull’incontro.
Alle ore 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari c'è Cagliari-Milan, 18^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Serie A, Milan-Pisa 1-0: la sblocca subito Leao! | LIVE News
Leggi anche: Cagliari-Milan di Serie A: la diretta della partita della ‘Unipol Domus’ | LIVE News
Cagliari-Milan: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Cagliari-Milan, la Serie A Enilive entra nel 2026; Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
LIVE Cagliari-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Leao sblocca Cagliari-Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Cagliari-Milan 0-0 al 45’: poche occasioni ma i rossoblù tengono il campo - Nessun gol e non molte occasioni nel primo tempo di Cagliari- unionesarda.it
Serie A Cagliari-Milan 0-0 dopo i primi 45'. Rossoneri a caccia dei 3 punti per andare in vetta - 0 tra Cagliari e Milan Partenza decisa dei padroni di casa che al 2’ prova ad impensierire Maignan: Palestra ricev ... msn.com
Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com
Max Allegri firma la foto nel museo del Cagliari Prima della gara con i rossoblù il tecnico del Milan ha visitato la sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.