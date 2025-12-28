Il valore del vino | quanto vale davvero una bottiglia italiana nel mondo?

Il vino italiano rappresenta molto più di un semplice prodotto: è un simbolo della cultura e del territorio, apprezzato in tutto il mondo. La sua presenza nelle tavole internazionali contribuisce alla reputazione del Made in Italy, sostenendo l’economia agroalimentare e promuovendo tradizioni secolari. Valutare il vero valore di una bottiglia significa considerare non solo il prezzo, ma anche il suo ruolo come ambasciatore di qualità e identità italiana.

Il vino italiano non è solo una voce di bilancio: è un ambasciatore culturale, un prodotto simbolo del Made in Italy, una voce fondamentale per l'economia agroalimentare. Ma quanto vale davvero una bottiglia italiana all'estero? E, soprattutto, dove stiamo crescendo – e dove rischiamo di perdere terreno? L'Italia è il primo esportatore mondiale di vino in volume, e si contende con la Francia il primo posto in valore. Nel 2024 l'export vinicolo ha superato gli 8 miliardi di euro, con i mercati chiave rappresentati da Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Svizzera e Canada. Tuttavia, mentre la Francia esporta meno bottiglie a un prezzo medio più alto, l'Italia fatica ancora a “far valere” il proprio vino in termini di percezione premium. 🔗 Leggi su Iltempo.it

