Mia figlia Evelina parla con giornali e tv ma non con me La perizia psichiatrica? È come quegli incubi in cui sogni di dover rifare la maturità | così Vittorio Sgarbi

Da ilfattoquotidiano.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Sgarbi si dice preoccupato perché sua figlia Evelina preferisce parlare con giornali e tv invece di lui. La causa, spiega, è la perizia psichiatrica, che gli ricorda un incubo in cui deve rifare l'esame di maturità. Evelina si rivolge ai media e non si confronta con il padre, lasciando Sgarbi perplesso. Lui osserva come alcune televisioni siano molto interessate alla vicenda, anche se lui la considera una questione privata.

“ Non capisco, o forse lo capisco fin troppo bene, perché Evelina interpelli i giornali e le televisioni e non me . E non mi spiego ancora perché certa tv si appassioni così tanto alla sua vicenda che per quanto mi riguarda avrebbe una natura squisitamente intima. Ma non sono stato certo io a volere lo spettacolo. Io voglio essere solo lasciato in pace “. Vittorio Sgarbi parla così della figlia Evelina, che da tempo è presente in tv dicendosi preoccupata per la situazione del padre. Secondo lei, infatti, il critico d’arte sarebbe circondato da persone che non operano per il suo bene e non forniscono informazioni sulle sue reali condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia figlia evelina parla con giornali e tv ma non con me la perizia psichiatrica 200 come quegli incubi in cui sogni di dover rifare la maturit224 cos236 vittorio sgarbi
© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Evelina parla con giornali e tv ma non con me. La perizia psichiatrica? È come quegli incubi in cui sogni di dover rifare la maturità”: così Vittorio Sgarbi

La mamma di Evelina Sgarbi in tv: "Mia figlia non ha preso posizione contro Vittorio"In questa intervista, si chiarisce la posizione di Evelina Sgarbi riguardo alla controversia con Vittorio Sgarbi.

Leggi anche: Vittorio Sgarbi torna a parlare della figlia: “Parla a tv e giornali ma a me nemmeno una chiamata”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittorio Sgarbi: Vendette? Non sono interessato. Mia figlia Evelina parla a giornali e tv e non a me, nemmeno una chiamata; Vittorio Sgarbi: Sono stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti. Da mia figlia Evelina nemmeno una telefonata; Arianna David: Da 30 anni lotto con un distrurbo alimentare. È difficile curarsi, faccio 4 passi avanti e 3 indietro. C'è una vocina dentro di me; Lucio Presta: Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo. Lui non...

mia figlia evelina parlaVittorio Sgarbi: «Vendette? Non sono interessato. Mia figlia Evelina parla a giornali e tv e non a me, nemmeno una chiamata»Un’assoluzione che chiude una vicenda giudiziaria, ma non le ferite personali. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ... msn.com

Vittorio Sgarbi deluso dalla figlia Evelina: Con me non parla più/ La mia vera famiglia è un’altraVittorio Sgarbi parla della battaglia con la figlia Evelina: Vicenda intima trasformata in spettacolo. Ecco cos'ha confessato al Corriere. ilsussidiario.net