Mia figlia Evelina parla con giornali e tv ma non con me La perizia psichiatrica? È come quegli incubi in cui sogni di dover rifare la maturità | così Vittorio Sgarbi

“ Non capisco, o forse lo capisco fin troppo bene, perché Evelina interpelli i giornali e le televisioni e non me . E non mi spiego ancora perché certa tv si appassioni così tanto alla sua vicenda che per quanto mi riguarda avrebbe una natura squisitamente intima. Ma non sono stato certo io a volere lo spettacolo. Io voglio essere solo lasciato in pace “. Vittorio Sgarbi parla così della figlia Evelina, che da tempo è presente in tv dicendosi preoccupata per la situazione del padre. Secondo lei, infatti, il critico d’arte sarebbe circondato da persone che non operano per il suo bene e non forniscono informazioni sulle sue reali condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La mamma di Evelina Sgarbi in tv: "Mia figlia non ha preso posizione contro Vittorio"

