Meteo Latina allerta arancione per i venti forti Attenzione anche per le piogge

Il maltempo ha ripreso forza a Latina, causando forti venti che hanno creato disagi nelle zone costiere. La causa principale sono le intense correnti atmosferiche provenienti dal mare, che spingono aria umida verso terra. Durante la giornata, le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, abbattendo alcuni alberi lungo le strade e interrompendo le linee telefoniche. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, preoccupata per la possibilità di ulteriori peggioramenti. Le previsioni indicano che il peggioramento continuerà nelle prossime ore.

Diramato dalla protezione civile regionale l’avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di giovedì 19 febbraio. Allerta gialla per le precipitazioni, anche a rischio di rovescio o temporale E’ finita la tregua dal maltempo. Nella provincia di Latina, come anche in buona parte del Lazio, è previsto il ritorno della pioggia e l’attenzione è alta soprattutto per il vento. Nelle scorse ore infatti la protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valida per la giornata di giovedì 19 febbraio. Nello specifico, nel documento si riporta che dal mattino del 19 febbraio, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio “venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche di burrasca sui settori costieri e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Puglia, allerta meteo arancione: forti temporali e venti colpiranno Bari e provincia per le prossime 10 ore.Una tempesta si è abbattuta su Bari e la sua provincia, provocando l’attivazione dell’allerta arancione.

