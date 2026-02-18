Marino | Troppi infortuni? Non è solo sfortuna Rosa anziana e recuperi affrettati

Marino attribuisce il record negativo di infortuni alla composizione della rosa e ai recuperi troppo veloci. Secondo l’ex direttore sportivo del Napoli, l’età avanzata dei giocatori e le cure affrettate complicano il loro rientro in campo. Marino evidenzia che procedure più precise e una collaborazione più stretta tra staff tecnico e sanitario potrebbero ridurre i problemi. La squadra ha registrato numeri preoccupanti, con diversi infortuni che hanno penalizzato le prestazioni. La gestione degli infortuni resta un punto critico da affrontare.

L'ex ds del Napoli analizza il record negativo: «Servono procedure chiare e unità tra staff tecnico e sanitario. Con Conte e una rosa avanti con l'età il rischio aumenta». Il record di infortuni che sta condizionando la stagione del Napoli non può essere liquidato come semplice sfortuna. È questa la posizione di Pierpaolo Marino, intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" condotta da Raffaele Auriemma. L'ex direttore sportivo azzurro entra nel merito della questione, chiedendo un'analisi profonda dell'intero sistema di lavoro quotidiano: «Il record degli infortuni non è frutto di una sola défaillance.