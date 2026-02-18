Manomette la targa per evitare le multe | scoperto e denunciato

Un uomo di 37 anni, residente in provincia, ha manomesso la targa della sua auto per evitare le multe. La sua azione è stata scoperta dai carabinieri del Radiomobile di Padova, che hanno identificato il veicolo con targa alterata. Durante il controllo, hanno trovato prove di contraffazione e di aver modificato la targa per nascondere la reale provenienza del mezzo. Il 37enne è stato denunciato per aver manipolato i dati del veicolo e aver utilizzato documenti falsi. L’operazione ha portato al sequestro della targa modificata.

I carabinieri del Radiomobile hanno fermato il 14 febbraio un uomo di 37 anni in corso Stati Uniti. Accertamenti tecnici hanno fatto emergere le irregolarità. Deve rispondere di contraffazione, manomissione, alterazione di targhe e uso di atto falso I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno denunciato un 37enne residente in provincia, ritenuto responsabile dei reati di contraffazione, manomissione e alterazione di targhe, nonché di uso di atto falso. La vicenda si è consumata nel tardo pomeriggio di venerdì 14 febbraio nella zona industriale di Padova, durante un servizio di controllo del territorio.