Napoli auto intestate a defunti per evitare le multe | scoperto il trucco due uomini denunciati
Due uomini sono stati denunciati a Napoli per aver intestato auto a defunti al fine di evitare multe e divieti di sosta. Per anni hanno circolato e parcheggiato senza rispettare le norme, sfruttando questa strategia fraudolenta. L'indagine ha portato alla scoperta del trucco utilizzato per eludere le sanzioni amministrative.
Per anni hanno circolato e parcheggiato senza curarsi dei divieti, convinti di poter eludere ogni sanzione. Il loro stratagemma era semplice quanto illecito: utilizzare automobili registrate a nome di persone decedute, così da evitare il pagamento delle contravvenzioni. In questo modo sono riusciti a collezionare, nel tempo, oltre mille verbali, per un totale di circa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Mille multe in due, usavano veicoli intestati ai morti: denunciati a Napoli - Due automobilisti a Napoli collezionavano multe con auto intestate a defunti: oltre mille verbali e 75mila euro di sanzioni. Riporta blitzquotidiano.it
Napoli, usano auto intestate a morti per non pagare le multe: denunciati, devono dare 75mila euro - Incastrati dalle telecamere, sono stati denunciati: dovranno risarcire 75mila euro. Lo riporta fanpage.it
