Napoli auto intestate a defunti per evitare le multe | scoperto il trucco due uomini denunciati

Due uomini sono stati denunciati a Napoli per aver intestato auto a defunti al fine di evitare multe e divieti di sosta. Per anni hanno circolato e parcheggiato senza rispettare le norme, sfruttando questa strategia fraudolenta. L'indagine ha portato alla scoperta del trucco utilizzato per eludere le sanzioni amministrative.

Per anni hanno circolato e parcheggiato senza curarsi dei divieti, convinti di poter eludere ogni sanzione. Il loro stratagemma era semplice quanto illecito: utilizzare automobili registrate a nome di persone decedute, così da evitare il pagamento delle contravvenzioni. In questo modo sono riusciti a collezionare, nel tempo, oltre mille verbali, per un totale di circa .

