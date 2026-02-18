L' ultima puntata del dating show va in onda stasera alle 21.30 su Real Time

Da iodonna.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

S tasera  alle 21.30 su Real Time le tre coppie di Matrimonio a prima vista 2026  decidono il loro futuro. Cioè se continuare il matrimonio combinato dagli esperti, secondo presunte affinità, oppure divorziare. Alla stato attuale, gli sviluppi non appaiono rosei per nessuno di loro anche se, in passato, alcune scelte finali hanno piacevolmente stupito i telespettatori. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 2026”: ecco chi sono i single della nuova stagione Matrimonio a prima vista 2026: ultima puntata, la scelta finale delle coppie, anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l ultima puntata del dating show va in onda stasera alle 2130 su real time
© Iodonna.it - L'ultima puntata del dating show va in onda stasera alle 21.30 su Real Time

Leggi anche: Su Real Time va in onda l'ultima puntata di "Casa a prima vista" girata a Pescara

Leggi anche: Sandokan ultima puntata su rai 1: quando va in onda

COMMANDO MARINE : L'épreuve finale du Béret Vert

Video COMMANDO MARINE : L'épreuve finale du Béret Vert
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Una nuova vita, anticipazioni ultima puntata del 18 febbraio; Cuori 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni; Colpa dei sensi, anticipazioni terza e ultima puntata del 17 febbraio: nel finale Laura ritiene Davide colpevole; Una nuova vita: le anticipazioni dell’ultima puntata il 18 febbraio.

l ultima puntata delReplica La forza di una donna 3 in streaming, puntata del 16 febbraio | Video MediasetReplica puntata La forza di una donna del 16 febbraio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

l ultima puntata delBeautiful Anticipazioni Puntata del 19 febbraio 2026: Liam trema, Hope è diventata pericolosa?Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 19 febbraio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. comingsoon.it