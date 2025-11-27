Su Real Time va in onda l' ultima puntata di Casa a prima vista girata a Pescara

Ilpescara.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Pescara torna protagonista in televisione su Real Time con la messa in onda dell'ultima delle quattro puntate del programma “Casa a prima vista”.L'ultimo episodio girato nel capoluogo adriatico sarà trasmesso alle ore 20:30 di giovedì 27 novembre.«Sintonizzatevi su Real Time (canale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

su real time va in onda l ultima puntata di casa a prima vista girata a pescara

© Ilpescara.it - Su Real Time va in onda l'ultima puntata di "Casa a prima vista" girata a Pescara

Scopri altri approfondimenti

real time onda ultimaSu Real Time va in onda l'ultima puntata di "Casa a prima vista" girata a Pescara - L'ultime delle quattro puntate che hanno visto la nostra città come protagonista è prevista nella serata di giovedì 27 novembre ... Secondo ilpescara.it

The Real Housewives di Roma, anticipazioni dell’ultima puntata: guerra o pace? - Roma, 22 maggio 2024 – Ultimo appuntamento con The Real Housewives di Roma in onda questa sera mercoledì 22 maggio su Real Time. Da quotidiano.net

Hotel da incubo, la versione italiana in onda su Real Time - Discovery Italia – che a giugno si è confermato terzo editore nazionale per share, conquistando il 6,1% – ha infatti acquistato i ... Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Real Time Onda Ultima